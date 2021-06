Se un collaboratore scolastico non effettua l’attività di pulizia può essere licenziato per scarso rendimento (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con la sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 20-01-2021) 21-06-2021, n. 17602 si interviene sulla questione dei doveri del collaboratore scolastico in materia di pulizia dei locali scolastici e quale possano essere le conseguenze in caso di inadempienza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Con la sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 20-01-2021) 21-06-2021, n. 17602 si interviene sulla questione dei doveri delin materia didei locali scolastici e quale possanole conseguenze in caso di inadempienza. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Se un collaboratore scolastico non effettua l’attività di pulizia può essere licenziato per scarso rendimento - veranuvola : @DarioBressanini Il vaccino ti cambia il DNA. Detto dal mio collaboratore scolastico, virologo di fama nel tempo libero. - isNews_it : Abusò di un 11enne: in carcere il collaboratore scolastico condannato in via definitiva - - infoitinterno : Collaboratore scolastico si rifiuta di fare le pulizie? Licenziamento legittimo - isadoralarosa : RT @TecnicaScuola: Collaboratore scolastico si rifiuta di fare le pulizie? Licenziamento legittimo -- -

Ultime Notizie dalla rete : collaboratore scolastico In Trentino stabilizzati 193 collaboratori scolastici e insegnanti scuola dell'infanzia Sono due infatti i concorsi conclusi la scorsa settimana che hanno riguardato la stabilizzazione delle figure professionali di collaboratore scolastico e di insegnante della scuola dell'infanzia. ...

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COLLABORATORI SCOLASTICI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA: " CONCLUSI I CONCORSI, PROSSIME ASSUNZIONI NEL MESE DI ... Sono due infatti i concorsi conclusi la scorsa settimana che hanno riguardato la stabilizzazione delle figure professionali di collaboratore scolastico e di insegnante della scuola dell'infanzia. ...

ATA, collaboratore scolastico si rifiuta di pulire: sì al licenziamento. Sentenza Cassazione Orizzonte Scuola I docenti in pensione Dopo tanti anni di lavoro nel mondo della scuola, è arrivato il meritato traguardo della pensione anche per alcuni docenti e per un collaboratore scolastico dell’Istituto scolastico comprensivo ‘Don G ...

"Personale scolastico al palo Soltanto il 28% è immunizzato" Solo il ventotto per cento del personale scolastico ligure è vaccinato. È il dato preoccupante che ha spinto la Cgil ligure a mettere in guardia le istituzioni affinché la ripartenza delle scuole del ...

Sono due infatti i concorsi conclusi la scorsa settimana che hanno riguardato la stabilizzazione delle figure professionali die di insegnante della scuola dell'infanzia. ...Sono due infatti i concorsi conclusi la scorsa settimana che hanno riguardato la stabilizzazione delle figure professionali die di insegnante della scuola dell'infanzia. ...Dopo tanti anni di lavoro nel mondo della scuola, è arrivato il meritato traguardo della pensione anche per alcuni docenti e per un collaboratore scolastico dell’Istituto scolastico comprensivo ‘Don G ...Solo il ventotto per cento del personale scolastico ligure è vaccinato. È il dato preoccupante che ha spinto la Cgil ligure a mettere in guardia le istituzioni affinché la ripartenza delle scuole del ...