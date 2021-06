Roma. Ennesima aggressione omofoba sull’autobus: “Fate schifo. Scendete o ve devo menà?” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Fate schifo a baciarvi davanti alla gente, mettetevi dietro l’angolo.” Queste le parole di un uomo su un mezzo pubblico di Roma, rivolte a due ragazzi che si stavano baciando. E’ accaduto su un mezzo pubblico ATAC, ma il ragazzo, vittima di omofobia, ha deciso di reagire e non rimanere in silenzio. Gli insulti Ancora aggressioni omofobe. Dopo il caso del ragazzo cacciato di casa perché gay, questa volta la ferocia si è scatenata contro due ragazzi sul mezzo pubblico Atac della linea 309. Il motivo? I due si stavano, semplicemente, baciando. “Fate schifo a baciarvi davanti alla gente, mettetevi dietro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) “a baciarvi davanti alla gente, mettetevi dietro l’angolo.” Queste le parole di un uomo su un mezzo pubblico di, rivolte a due ragazzi che si stavano baciando. E’ accaduto su un mezzo pubblico ATAC, ma il ragazzo, vittima di omofobia, ha deciso di reagire e non rimanere in silenzio. Gli insulti Ancora aggressioni omofobe. Dopo il caso del ragazzo cacciato di casa perché gay, questa volta la ferocia si è scatenata contro due ragazzi sul mezzo pubblico Atac della linea 309. Il motivo? I due si stavano, semplicemente, baciando. “a baciarvi davanti alla gente, mettetevi dietro ...

