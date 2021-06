Questo articolo non ha titolo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli articoli pubblicati oggi non avranno titolo. Un modo per invitare i nostri lettori ad approfondire gli argomenti e affrontare il tema della polarizzazione del dibattito online. Clicca qui per saperne di più. https://www.youtube.com/watch?v=dHa95iy2lF0 Sono finalmente arrivate le prime immagini di The Many Saints of Newark, il film che riprende le vicende dell’acclamata serie Hbo I Soprano raccontandone le origini. Uno dei protagonisti è per forza Anthony Soprano, il futuro Tony, interpretato da Michael Gandolfini. Il nome anche in Questo caso non è casuale: già visto in The Deuce, il giovane altri non è che il figlio dell’attore James Gandolfini, ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli articoli pubblicati oggi non avranno. Un modo per invitare i nostri lettori ad approfondire gli argomenti e affrontare il tema della polarizzazione del dibattito online. Clicca qui per saperne di più. https://www.youtube.com/watch?v=dHa95iy2lF0 Sono finalmente arrivate le prime immagini di The Many Saints of Newark, il film che riprende le vicende dell’acclamata serie Hbo I Soprano raccontandone le origini. Uno dei protagonisti è per forza Anthony Soprano, il futuro Tony, interpretato da Michael Gandolfini. Il nome anche incaso non è casuale: già visto in The Deuce, il giovane altri non è che il figlio dell’attore James Gandolfini, ...

Advertising

reportrai3 : Raffaele Lorusso (@FnsiSocial): '#Report rappresenta in questo paese l'avamposto del giornalismo di inchiesta. Si s… - fleinaudi : Questo articolo del #DDLZan è sbagliato e pericoloso. Cambiatelo. Chiunque in futuro potrà rivolgerlo contro la p… - EleonoraEvi : Per favore leggete. #ecocidio e #genocidio. Ecco quanto sta accadendo in Brasile. Grazie @AngeloBonelli1 per questo… - d_essere : RT @Liberop79653844: #Liberopensiero2019 : #Violazioni '#Vaccinali', l'Italia è l'unico paese i...Nel ricordare a tutti il 'NO OBBLIGATION… - DogeViva : RT @Liberop79653844: #Liberopensiero2019 : #Violazioni '#Vaccinali', l'Italia è l'unico paese i...Nel ricordare a tutti il 'NO OBBLIGATION… -