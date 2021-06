Programma F1, orari e tv GP Austria 2021: palinsesto Sky e TV8 2-4 luglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) IN TV — Il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 dgt) saranno garantite le differite di qualifiche (dalle ore 18.30) e gara (dalle ore 18.00). In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come consuetudine, vi regalerà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione. Programma GRAN PREMIO D’Austria 2021 – F1 Venerdì 2 luglio Ore 11.30 – 12.30 Prove libere 1 Ore 15.00 – 16.00 Prove libere 2 Sabato 3 luglio Ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3 Ore 15.00 – 16.00 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) IN TV — Il Gran Premio d’sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 dgt) saranno garantite le differite di qualifiche (dalle ore 18.30) e gara (dalle ore 18.00). In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come consuetudine, vi regalerà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione.GRAN PREMIO D’– F1 Venerdì 2Ore 11.30 – 12.30 Prove libere 1 Ore 15.00 – 16.00 Prove libere 2 Sabato 3Ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3 Ore 15.00 – 16.00 ...

