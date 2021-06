Mariano Catanzaro dopo le foto con Giovanni Ciacci “Mi fa stare bene ma …”

(Di mercoledì 30 giugno 2021), che voci lo vorrebbero nella casa del Grande fratello vip che partirà a settembre e che vedrà la conduzione, ancora per quest’anno, di Alfonso Signorini e come opinioniste Adriana Volpe e la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, si è sfogato sui socialche da più parti si è detto che sia gay., che è molto amico di, ha voluto fare alcune precisazioni sulla natura del rapporto cone ha detto parole molto chiare che non lasciano tempo e spazio ...

Dopo le foto che lo ritraggono divertito e abbracciato a Giovanni Ciacci , l'ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di chiarire quanto in questi giorni è stato detto sul suo conto e attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha sottolineato come il suo rapporto con il noto volto ... Come riportato dal sito "Isa & Chia" Mariano Catanzaro ha voluto commentare le ultime voci di gossip con Giovanni Ciacci, smentisce un qualsiasi tipo di relazione con lui. Dopo alcune foto che ritraevano l'ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro al fianco dell'opinionista tv Giovanni Ciacci, si era acceso ...