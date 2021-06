M5S | eletti spaccati in assemblea | con Grillo o con Conte?

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Cono con? La spaccatura tra i deputati 5 Stelle, apprende l’Adnkronos, emerge nel corso dell’serale, convocata presso l’Auletta dei gruppi per fare il punto della situazione sullo stallo politico. Mai come in questo momento le truppe M5S si scoprono divise. “Ricordiamoci che è stato Beppe a portarci qui dentro”, ricorda Stefano Buffagni ai presenti. L’ex viceministro dello Sviluppo economico prova a fare da paciere: “Per una volta chiediamo noi a Beppe e Giuseppe responsabilità. Vediamoci e capiamo come difendere un sogno comune”. E avverte: “Qualsiasi cosa si deciderà, dobbiamo garantire che ci sarà agibilità ...

... pur moderando un po' i termini, forse per tentare di contenere le perdite degli eletti verso la ... In Parlamento è già partita la 'conta' tra gli eletti, ovvero chi resta con Beppe e chi, invece, sarebbe pronto a fare le valigie per un partito 'contiano'. Il partito di Conte sembra essere ... Con Grillo o con Conte? La spaccatura tra i deputati 5 Stelle, apprende l'Adnkronos, emerge nel corso dell'assemblea serale, convocata presso l'Auletta dei gruppi per fare il punto della situazione su ... "L'assemblea dei senatori del Movimento 5 Stelle ritiene doveroso esprimere gratitudine per lo sforzo profuso nella redazione del nuovo statuto, che tuttavia ...