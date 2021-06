Infermiera di Piombino: condanna all’ergastolo chiesta anche in appello (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ergastolo. La richiesta per l'Infermiera Fausta Bonino, 58 anni, è la condanna all'ergastolo anche nel processo d'appello, dove è imputata per nove dei dieci casi di decessi anomali di pazienti dell'ospedale di Piombino. La tichiesta è stata avanzata dal pg Fabio Origlio, nella requisitoria al processo d'appello, a Firenze. La donna è accusata di omicidio plurimo volontario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ergastolo. La riper l'Fausta Bonino, 58 anni, è laall'ergastolonel processo d', dove è imputata per nove dei dieci casi di decessi anomali di pazienti dell'ospedale di. La tiè stata avanzata dal pg Fabio Origlio, nella requisitoria al processo d', a Firenze. La donna è accusata di omicidio plurimo volontario L'articolo proviene da Firenze Post.

