Il "grave incidente" che preoccupa la Corea del Nord (Di mercoledì 30 giugno 2021) In Corea del Nord si è verificato un "grave incidente" relativo agli sforzi di contenimento del Covid-19 che potrebbe minacciare la sicurezza dei cittadini. L'annuncio, riportano i media statali, è arrivato direttamente da Kim Jong Un. Il presidente NordCoreano ha rivolto il suo avvertimento al Paese nel corso di una riunione allargata del politburo, cuore InsideOver.

