GRIME - prova

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Stiamo seguendofin dai suoi primi vagiti, anche se sarebbe più appropriato parlare di urla visto il tono estremamente dark di questo gioco. Per chi non ne ha mai sentito parlare facciamo un piccolo riepilogo: sviluppato da un team di due sole persone che si fa chiamare Clover Bite, è un action-RPG con impronta Metroidvania e cattiveria quasi da Souls-like. Il protagonista del gioco è unico nel suo genere, una sorta di umanoide che al posto della testa ha... un buco nero capace di risucchiare qualsiasi cosa nelle sue misteriose profondità. Lo abbiamoto in anteprima con un assaggio molto piccolo, che però ci ha permesso di respirare le ...