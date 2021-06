Gasparri: “Draghi stia tranquillo, i grillini voterebbero anche Attila per non mollare le poltrone” (video) (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Quelli del M5S voterebbero anche il Governo Attila pur di restare attaccati alla poltrona. Il Governo Draghi può dormire sonni tranquilli, sono loro che non sanno dove andare a dormire”: così il senatore Maurizio Gasparri sulle possibili ripercussioni delle vicende interne al M5S sulla tenuta del Governo. Grillo e l’ipotesi di una “sfiducia” Restano intanto in subbuglio i gruppi parlamentari del M5S, dopo il benservito di Beppe Grillo a Giuseppe Conte. Rabbia, amarezza ma anche sconcerto continuano a serpeggiare tra deputati e senatori. La rabbia è tale che qualcuno spinge a ipotizzare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Quelli del M5Sil Governopur di restare attaccati alla poltrona. Il Governopuò dormire sonni tranquilli, sono loro che non sanno dove andare a dormire”: così il senatore Mauriziosulle possibili ripercussioni delle vicende interne al M5S sulla tenuta del Governo. Grillo e l’ipotesi di una “sfiducia” Restano intanto in subbuglio i gruppi parlamentari del M5S, dopo il benservito di Beppe Grillo a Giuseppe Conte. Rabbia, amarezza masconcerto continuano a serpeggiare tra deputati e senatori. La rabbia è tale che qualcuno spinge a ipotizzare ...

