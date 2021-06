Discovery Plus, palinsesti 2021/2022: arrivano Drag Race, Chadia Rodriguez e Formigoni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chadia Rodriguez Il piatto forte sarà la prima edizione di Drag Race Italia e ve l’avevamo anticipato in tempi non sospetti. Discovery Plus si prepara alla nuova stagione puntando sul reality americano lanciato da RuPaul che potrà contare sulle presenze in giuria di Chiara Francini, Priscilla e Tommaso Zorzi. La piattaforma streaming continua a cavalcare il genere dating con la novità Back in Time – Un Amore da Favola. Un gruppo di ragazze e ragazzi è pronto ad immergersi in un’avventura romantica in pieno ‘800. E se si parla d’amore è difficile non parlare di sesso con Sex, Lies & ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 giugno 2021)Il piatto forte sarà la prima edizione diItalia e ve l’avevamo anticipato in tempi non sospetti.si prepara alla nuova stagione puntando sul reality americano lanciato da RuPaul che potrà contare sulle presenze in giuria di Chiara Francini, Priscilla e Tommaso Zorzi. La piattaforma streaming continua a cavalcare il genere dating con la novità Back in Time – Un Amore da Favola. Un gruppo di ragazze e ragazzi è pronto ad immergersi in un’avventura romantica in pieno ‘800. E se si parla d’amore è difficile non parlare di sesso con Sex, Lies & ...

