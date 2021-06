Debito, banche e finanza in crisi. Il Partito comunista cinese fa 100 anni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un secolo di storia e tanti, forse troppi, problemi. Il Partito comunista cinese, uno degli ultimi baluardi del marxismo e del socialismo reale rimasti nel mondo (l’altro bastione è Cuba ormai orfana dei Castro) compie 100 anni di storia. Eppure, nonostante un secolo farcito di rivoluzioni, dittature, contro-rivoluzioni e aperture al mercato, non si può certo dire che il Dragone goda di ottima salute, come raccontato in questi mesi da questa testata. A Pechino, comunque, i 100 anni del Pcc sono affare di Stato. Allo stadio nazionale, il nido dei Giochi Olimpici del 2008, alla presenza di circa 20 mila ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un secolo di storia e tanti, forse troppi, problemi. Il, uno degli ultimi baluardi del marxismo e del socialismo reale rimasti nel mondo (l’altro bastione è Cuba ormai orfana dei Castro) compie 100di storia. Eppure, nonostante un secolo farcito di rivoluzioni, dittature, contro-rivoluzioni e aperture al mercato, non si può certo dire che il Dragone goda di ottima salute, come raccontato in questi mesi da questa testata. A Pechino, comunque, i 100del Pcc sono affare di Stato. Allo stadio nazionale, il nido dei Giochi Olimpici del 2008, alla presenza di circa 20 mila ...

Ultime Notizie dalla rete : Debito banche Scambio di comunicazioni, Fatca al traguardo annuale ... (Rifi) - vale a dire banche, società di gestione accentrata, Poste italiane Spa, Sim, Sgr, imprese ... conti di custodia, quote nel capitale di rischio o di debito dell'istituzione finanziaria, ...

Indebito utilizzo della carta di credito: 5 consigli per evitare le truffe Tuttavia, l'utilizzo illecito di una carta di credito (o di debito) non comporta alcuna alterazione ... fingendo di essere il servizio antifrode delle rispettive banche. Comunicano che è in corso un ...

Cina, big in lotta per gestire il debito e la Banca centrale inietta liquidità Il Sole 24 ORE Distribuzioni Bns per ridurre debito Covid: due varianti Le future distribuzioni supplementari della Banca nazionale svizzera (Bns) saranno contabilizzate come entrate straordinarie da quest'anno e serviranno a ridurre il debito causato dalla pandemia di co ...

Coronavirus: due varianti per ridurre il debito Le misure decise dal Consiglio federale e dal Parlamento per attenuare le conseguenze della pandemia da coronavirus comporteranno probabilmente uscite straordinarie pari a circa 30 miliardi di franchi ...

