Cashback, per me un sussidio ingiusto e inutile. Spero in una cancellazione definitiva (Di mercoledì 30 giugno 2021) Per toccare con mano l’entità del fallimento del Cashback di Stato, in particolare con riferimento al “superbonus” da 1500 euro, è sufficiente fare un giro sui numerosi gruppi Facebook attraverso i quali “concorrenti” del concorsone di Stato si scambiano, informazioni, suggerimenti e a volte semplicemente sfoghi. Se prometti 1500 euro (che è una mensilità netta per molti lavoratori dipendenti anche con 15-20 anni di anzianità) ai primi 100mila italiani che faranno più transazioni su un arco di sei mesi come pensi che possa reagire la popolazione? Al 30 giugno per entrare in classifica occorrevano 740 operazioni su 179 giorni pari a una media di circa 4 transazioni al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Per toccare con mano l’entità del fallimento deldi Stato, in particolare con riferimento al “superbonus” da 1500 euro, è sufficiente fare un giro sui numerosi gruppi Facebook attraverso i quali “concorrenti” del concorsone di Stato si scambiano, informazioni, suggerimenti e a volte semplicemente sfoghi. Se prometti 1500 euro (che è una mensilità netta per molti lavoratori dipendenti anche con 15-20 anni di anzianità) ai primi 100mila italiani che faranno più transazioni su un arco di sei mesi come pensi che possa reagire la popolazione? Al 30 giugno per entrare in classifica occorrevano 740 operazioni su 179 giorni pari a una media di circa 4 transazioni al ...

ale_dibattista : Mesi fa Conte lanciava il #cashback, una misura da lui descritta come 'il primo passo verso la digitalizzazione del… - marcodimaio : Per il #cashback Conte investì il doppio di quanto la Nasa investì per mandare Perservance su Marte. E il doppio di… - Mov5Stelle : Il meccanismo del #cashback ha stimolato l’uso dell’app Io, incentivando la digitalizzazione, e ha permesso a oltre… - SamGibili1 : RT @ardigiorgio: Stiamo facendo più casino per il cashback una volta tanto che lo stato ci ridà qualcosa per l’economia che facciamo girare… - Ciccero67 : RT @Lucrezi97533276: Il #cashback ha costretto i negozi ad installare il POS e quindi ad evitare i pagamenti in nero , stimolando i consumi… -