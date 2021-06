Tre impianti di compostaggio di comunità a Monreale, approvati i progetti per i finanziamenti (Di martedì 29 giugno 2021) A Monreale, nelle tre frazioni di Pioppo, Aquino e Grisì, l’amministrazione vuole costruire tre impianti di compostaggio di prossimità. È stato approvato dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Arcidiacono il progetto esecutivo per la loro installazione. Si tratta di attrezzature per il compostaggio locale dei rifiuti organici. I progetti sono stati redatti dall’architetto Fabio Campisi e riguardano la realizzazione di tre strutture per un intervento complessivo di circa 650 mila euro. L’approvazione del progetto è stata resa necessaria al fine di partecipare a un avviso regionale e ad altri avvisi ... Leggi su monrealelive (Di martedì 29 giugno 2021) A, nelle tre frazioni di Pioppo, Aquino e Grisì, l’amministrazione vuole costruire tredidi prossimità. È stato approvato dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Arcidiacono il progetto esecutivo per la loro installazione. Si tratta di attrezzature per illocale dei rifiuti organici. Isono stati redatti dall’architetto Fabio Campisi e riguardano la realizzazione di tre strutture per un intervento complessivo di circa 650 mila euro. L’approvazione del progetto è stata resa necessaria al fine di partecipare a un avviso regionale e ad altri avvisi ...

