Traffico Roma del 29-06-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 giugno 2021) Luceverdedei ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNordrallentato per un incidente all’interno della galleria Giovanni XXIII in direzione via Trionfale chiusa temporaneamente la via Casilina altezza di via di Villa serventi per lavori urgenti in uscita dalla città asu decoder sulla Pontina dal bivio con la colomba a Castel di Decima verso Pomezia ma anche da via di Trigoria Castel di Decima verso la capitale di conseguenza per le difficoltà di missione sulla stessa Pontina Ci sono rallentamenti e code sul raccordo in carreggiata esterna dalla Colombo interna dalla Laurentina ...