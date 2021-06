Shevchenko | “Emozione pazzesca | vale la pena vivere per momenti del genere”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Ucraina di Andriyvola ai quarti di Euro 2020 grazie alla vittoria sulla Svezia arrivata agli sgoccioli del secondo tempo supplementare. Ecco le parole del ct ai microfoni di Sky Sport: “Sono orgoglioso per i ragazzi, che hanno dato tutto. Si sono applicati per giocare questa partita e sono felicissimo. Dedico questo traguardo al popolo ucraino, c’è tanto entusiasmo per noi. Abbiamo giocato con grande cuore. Ora spero che il pubblico italiano ci dia un grande supporto, l’Inghilterra è una grande squadra e sarà una partita molto difficile.Meglio da giocatore o da allenatore? Sono due cose diverse, ma questa è un’...

Advertising

smolmscuddles : Mamma mia Ucraina è passata! Che emozione! Sono felicissima per Shevchenko! ?????????? #Euro2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko Emozione

non è riuscito a trattenere le lacrime per l'nel finale. Si è visto anche un bell'abbraccio con il vice Mauro Tassotti , quasi un remake di quello tra Vialli e Mancini. Orsato ha ...L'altra faccia della medaglia è quella di Andryi, che concretamente con la sua Ucraina, ... l'inutile Macedonia del Nord - Olanda, c'è comunque spazio per qualche. A cominciare ...L'Ucraina di Andriy Shevchenko vola ai quarti di Euro 2020 grazie alla vittoria sulla Svezia arrivata ai tempi supplementari. L'ex attaccante del Milan ha commentato il successo ucraino ai microfoni d ..."Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, si sono applicati molto per vincere questa partita". Fatica a contenere l'emozione Andriy Shevchenko, che da ct ha portato la sua Ucraina ai quarti di Euro 202 ...