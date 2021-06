Quentin Tarantino: "Avevo pensato a Jennifer Lawrence come Squeaky Fromme in C'era una volta a... Hollywood" (Di martedì 29 giugno 2021) L'attrice Jennifer Lawrence, come ha svelato il regista Quentin Tarantino, avrebbe potuto avere il ruolo di Squeaky Fromme in C'era una volta a... Hollywood. Quentin Tarantino ha svelato che Jennifer Lawrence avrebbe potuto avere il ruolo di Squeaky Fromme nel suo film C'era una volta a... Hollywood, personaggio che faceva parte dei seguaci di Manson poi interpretato da Dakota Fanning. Per molto tempo si ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 giugno 2021) L'attriceha svelato il regista, avrebbe potuto avere il ruolo diin C'era unaa...ha svelato cheavrebbe potuto avere il ruolo dinel suo film C'era unaa..., personaggio che faceva parte dei seguaci di Manson poi interpretato da Dakota Fanning. Per molto tempo si ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Quentin Tarantino: 'Avevo pensato a Jennifer Lawrence come Squeaky Fromme in C'era una volta a... Hollywoo… - poesiademacrada : A film by Quentin Tarantino. - DesperateGossip : Quentin Tarantino’s final film - andrix____ : @ordurebizarree A film by quentin tarantino - GiorgioGerardi1 : RT @CicRosina: raccoglie le firme per abolire il coprifuoco ma si astiene sulll'odg per l'abolizione del coprifuoco chiede da mesi le dimis… -