Omicidio di Chiara Gualzetti | la confessione del 16enne indagato | «Ho sentito una voce interiore | lei voleva morire»

Advertising

Agenzia_Italia : Chiara, uccisa a 16 anni. Un coetaneo ha ammesso l'omicidio - Agenzia_Ansa : Il ragazzo fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti è un italiano di 16 anni. Il provvedimento è stato eseguito a… - _SaraC_92 : RT @EugenioCardi: Chiara, 15 anni, inizialmente scomparsa, è stata ritrovata. Morta. L'avrebbe ammazzata a coltellate un suo coetaneo. 15 a… - corrierebologna : Omicidio Chiara Gualzetti, parla lo zio: «Quel ragazzo frequentava casa» |Vd1|Vd2 - ileanariparbel6 : RT @chilhavistorai3: Vicini ai genitori e alla famiglia di Chiara Gualzetti. Ha confessato il sedicenne fermato per l’omicidio della ragazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Chiara

... fermato un 16enneGualzetti, la 16enne trovata morta sulle colline bolognesi, è stata uccisa da un amico coetaneo. Il ragazzo ha confessato l'Nessun elemento per pensare a dei complici, confessione giudicata "congrua: si addossa l'intera responsabilità" Per l'diGualzetti , la16enne uccisa in provincia di Bologna, non ci sono elementi per poter ipotizzare la presenza di complici. Al contrario, la confessione del giovane fermato per l'...Omicidio Chiara Gualzetti, ragazza16 anni trovata senza vita ieri: fermato un amico e coetaneo. Ha confessato: "Ho sentito una spinta superiore".Per l’omicidio di Chiara Gualzetti, la16enne uccisa in provincia di Bologna, non ci sono elementi per poter ipotizzare la presenza di complici. Al contrario, la confessione del giovane fermato per l’o ...