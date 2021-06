Lo stop al cashback diventa un caso politico Il M5s | «Sospenderlo è un errore | si torni indietro»

Leggi su open.online

(Di martedì 29 giugno 2021) L’operazionesi fermerà il 30 giugno. A deciderlo è stata la Cabina di Regia che si è tenuta a Palazzo Chigi ieri sera, 28 giugno, durante la quale il centrodestra, il Partito Democratico e Italia Viva hanno dato il via libera a Mario Draghi sul passo. L’inversione di marcia sul provvedimento, che avrebbe dovuto essere rinnovato anche per la seconda metà dell’anno, non è piaciuta invece al Movimento 5 Stelle, promotore della misura durante il governo Conte II. «La sospensione del meccanismo delè un grave», hanno commentato in una nota i portavoce del M5s in Commissione Finanze alla ...