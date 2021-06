Halo Infinite: il modder creatore di Halo VR assunto da 343 Industries (Di martedì 29 giugno 2021) 343 Industries continua a lavorare duramente al suo Halo Infinite e, di recente, è stato scoperto che un nuovo sviluppatore si è unito allo studio. Grazie a ResetEra, apprendiamo che l'utente Twitter Nibre, il creatore della mod Mother VR, si è unito al team. La mod in questione, era progettata per far girare Alien Isolation in VR ma, in seguito, il supporto è stato esteso a tutta la Halo: The Master Chief Collection. Sicuramente il grande lavoro svolto da Nibre non è sfuggito a 343 Industries che ha deciso di accogliere ufficialmente lo sviluppatore tra ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) 343continua a lavorare duramente al suoe, di recente, è stato scoperto che un nuovo sviluppatore si è unito allo studio. Grazie a ResetEra, apprendiamo che l'utente Twitter Nibre, ildella mod Mother VR, si è unito al team. La mod in questione, era progettata per far girare Alien Isolation in VR ma, in seguito, il supporto è stato esteso a tutta la: The Master Chief Collection. Sicuramente il grande lavoro svolto da Nibre non è sfuggito a 343che ha deciso di accogliere ufficialmente lo sviluppatore tra ...

