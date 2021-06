Grillo e Conte sono due assi Ma | caro Beppe | non abbaiare alla luna!

(Di martedì 29 giugno 2021) Devo dire che cirimasto male. Molto. Perché stimo e, anche se non l’ho mai conosciuto di persona, ammiro. Scrivo queste righe dopo la magistrale e intelligentissima conferenza-stampa di Giuseppe: ma esprimo sentimenti (sì, sentimenti umani) del tutto precedenti. Ha scritto Danilo Toninelli chein assoluto le due perle più preziose del forziere politico italiano (le due ‘perle’enormi, eclatanti, di valore mondiale: il resto del forziere è troppo spesso paccottiglia, questo va detto…)....

Advertising

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - Marcell78225090 : RT @inaltoicuori_5S: - Redy9101 : RT @Libero_official: L'intervista al sociologo #DeMasi, che sottolinea: 'A #Conte mancano i soldi per farsi il suo partito. E #Grillo lo ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Conte

Il conduttore non poteva che iniziare la sua rassegna stampa commentando l'intricato confronto pentastellato tra Giuseppee Beppe. Il conduttore de la Quarta Repubblica , parte subito ...Ma se dice sì, e vincesse(risultato praticamente scontato), persarebbe un suicidio politico perché, dovrà cedere ogni potere sulla linea politica della sua creatura. Se invece vincesse ...La rottura tra Grillo e Conte non è ancora arrivata, se l’ex premier ha spiegato di non volersi prestare a «un’operazione di facciata» ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...