Fate schifo | minacce ed insulti omofobi su un bus a Roma | video

(Di martedì 29 giugno 2021) Un nuovo episodio dia a: su un autobus partito dalla stazione Tiburtina, due ragazzi sono stati aggrediti da un passeggero, dopo essersi scambiati un bacio. ". Ti metti dietro ad un albero a fare certe cose" avrebbe detto l'uomo, aggredendo uno dei due ragazzi coned. "Sei tu che dovresti vergognarti" ha risposto il ragazzo in questione, che ha riferito di aver filmato tutto per poter denunciare l'aggressore. Questo è solo un altro dei tanti episodi dia accaduti negli ultimi mesi: lo scorso 3 giugno ...

Advertising

repubblica : Omofobia su bus a Roma, passeggero insulta due ragazzi che si baciano: 'Fate schifo, vergognatevi' - fanpage : Un'aggressione verbale violentissima, con tanto di minacce di pestaggio. 'Fate schifo. Li fai scenne te o li devo m… - dunnoRLYdunno : RT @eziomauro: Omofobia su bus a Roma, passeggero insulta due ragazzi che si baciano: 'Fate schifo, vergognatevi' - Saekochin : RT @eclissilunarii: milano, ragazzi suonano un campanello e i carabinieri si presentano con sei pattuglie e in tenuta antisommossa e li col… - aranciaverde : RT @dar_riee: Insulti e minacce a una #coppiagay su un bus di #Roma: “Fate schifo a baciarvi davanti alla gente”. Faccio una domanda agli #… -

Ultime Notizie dalla rete : Fate schifo

Fanpage.it

Pochi giorni dopo il Pride , una coppia omosessuale è stata verbalmente aggredita da un uomo su un bus a Roma. "a baciarvi davanti alla gente, mettetevi dietro un angolo". Questa una delle frasi rivolte da un uomo a una coppia di ragazzi mentre si scambiavano un bacio. Come riporta la Repubblica , ...- - > L'aggressione verbale Alla vista del bacio tra due omosessuali, l'uomo ha iniziato a dire: '. Li fai scenne tu o li devo menà io?' , gridandolo forte al conducente del mezzo. Ed ..."Fate schifo, scendi o te devo mena'?": la coppia gay aggredita su un bus a Roma per un bacio | VIDEO. Scopri i fatti del giorno e le ultime notizie di attualità su nextQuotidiano.Ancora insulti e minacce, ancora omofobia, ancora violenza. Perché di violenza si tratta. A Roma, su un autobus che da Tiburtina viaggia in direzione piazza Bologna, due ragazzi si scambiano un bacio ...