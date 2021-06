Euro 2020, tutte le squadre qualificate ai quarti di finale (Di martedì 29 giugno 2021) Archiviati gli ottavi di finale di Euro 2020, le Nazionali rimaste iniziano subito a pensare la prossimo turno che potrebbe proiettarle ad un passo dalla semifinale. tutte le squadre sognano di arrivare alla finale di Wembley del prossimo 11 luglio, ma soltanto due riusciranno a contendersi il trofeo nell’atto finale della principale competizione continentale. La strada è ancora lunga, poiché siamo solo ai quarti di finale: ecco tutte le Nazionali qualificate. IN ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Archiviati gli ottavi didi, le Nazionali rimaste iniziano subito a pensare la prossimo turno che potrebbe proiettarle ad un passo dalla semilesognano di arrivare alladi Wembley del prossimo 11 luglio, ma soltanto due riusciranno a contendersi il trofeo nell’attodella principale competizione continentale. La strada è ancora lunga, poiché siamo solo aidi: eccole Nazionali. IN ...

Advertising

ilpost : All’estero vanno matti per come l’Italia canta l’inno di Mameli - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - iRonPhall : RT @TitouSDR: Paul Pogba - Euro 2020 - Eurosport_IT : Dovbyk al 121° regala i quarti di finale all'Ucraina, Svezia eliminata! ???????? #Euro2020 | #SWE | #UKR |… -