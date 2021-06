Dzeko alla Juve? Possibile scambio con un giovane giocatore bianconero | i dettagli

(Di martedì 29 giugno 2021)l’inserimento di Frabotta per sbloccare l’affare con la Roma. L’indiscrezione e tutti iTorna di moda il nome di Edinper l’attacco della. L’attaccante bosniaco piace ad Allegri ed il clubstarebbe lavorando per portarlo a Torino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le due società stanno ragionando anche sull’ipotesi di unodi plusvalenze. Laoffrirebbe Bernardeschi, mentre la Roma vorrebbe Demiral.fine ilche ...

tanajeva : @ZZiliani Bah, vediamola cosi.... Se Frabotta diventasse il nuovo Spinazzola proprio alla Roma, e Dzeko si rompesse… - bianconerodoc10 : @Spazio_J La Juventus ha ribadito alla Roma che NON É INTERESSATA a Dzeko - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Dzeko interessa alla Juventus. Frabotta nell’affare? - LVit65 : RT @siamo_la_Roma: ?? Edin #Dzeko interessa alla #Juventus ??Nell'affare potrebbe entrare #Frabotta ??Le ultime di #Mercato - siamo_la_Roma : ?? Edin #Dzeko interessa alla #Juventus ??Nell'affare potrebbe entrare #Frabotta ??Le ultime di #Mercato… -

Calciomercato Juventus: Icardi se parte Ronaldo Nel caso in cui Ronaldo rimanesseJuve, il club bianconero sul mercato andrebbericerca di un attaccante a basso prezzo, come Edin. Se ...La Juventus potrebbe ritornarecaccia di Edin. Le parti si erano già avvicinate durante la scorsa sessione estiva di mercato, ma i dirigenti bianconeri hanno deciso di accontentare Andrea Pirlo ingaggiando Alvaro Morata.Dzeko Juve: possibile l’inserimento di Frabotta per sbloccare l’affare con la Roma. L’indiscrezione e tutti i dettagli Torna di moda Edin Dzeko per l’attacco della Juve. L’attaccante bosniaco piace ad ...Renato Sanches alla Juventus per cercare di arricchire il centrocampo bianconero di forza fisica, temperamento e qualità.