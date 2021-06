Covid, preoccupa la variante Delta. Pregliasco: “Ok a stop mascherina all’aperto ma non abbassare l’attenzione” (Di martedì 29 giugno 2021) ''La situazione epidemiologica è più che buona, quindi era difficile mantenere questo obbligo, anche per il fattore caldo. Rimane però, l'esigenza di una certa attenzione, perché la variante Delta è inquieta e c'è il rischio che ci sia un colpo di coda del virus. C'è di buono che andando avanti così con le vaccinazioni, non ci sarà la proporzionalità tra l'incremento dei casi e l'incremento dei casi gravi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 giugno 2021) ''La situazione epidemiologica è più che buona, quindi era difficile mantenere questo obbligo, anche per il fattore caldo. Rimane però, l'esigenza di una certa attenzione, perché laè inquieta e c'è il rischio che ci sia un colpo di coda del virus. C'è di buono che andando avanti così con le vaccinazioni, non ci sarà la proporzionalità tra l'incremento dei casi e l'incremento dei casi gravi". L'articolo .

Advertising

GaProfgio : RT @orizzontescuola: Covid, preoccupa la variante Delta. Pregliasco: “Ok a stop mascherina all’aperto ma non abbassare l’attenzione” https:… - orizzontescuola : Covid, preoccupa la variante Delta. Pregliasco: “Ok a stop mascherina all’aperto ma non abbassare l’attenzione” - Costanz00242134 : RT @GeMa7799: Covid Tunisia, positivo il premier “era vaccinato”...Preoccupa la situazione sanitaria in Tunisia, positivo il premier Mechic… - PaolaAnna8 : RT @GeMa7799: Covid Tunisia, positivo il premier “era vaccinato”...Preoccupa la situazione sanitaria in Tunisia, positivo il premier Mechic… - GeMa7799 : Covid Tunisia, positivo il premier “era vaccinato”...Preoccupa la situazione sanitaria in Tunisia, positivo il prem… -