Cashback sospeso | lo stop dal 30 giugno voluto da Draghi

(Di martedì 29 giugno 2021) Ildi Stato saràdal 30. Nel corso della cabina di regia di ieri sera a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Marioha annunciato di voler fermare ilnei prossimi sei mesi, a partire dal primo luglio. Il provvedimento dovrebbe trovarsi nel decreto legge che il governovuole varare entro domani. Il 30scade il semestre per ottenere i rimborsi per chi ha eseguito almeno 50 transazioni con bancomat e carta di credito. E dal primo luglio dunque la misura potrebbe fermarsi. Attualmente è prevista per tre trimestri fino ...

Advertising

petergomezblog : Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo s… - Corriere : Stop al Cashback: l’operazione sospesa a partire dal 30 giugno - willerdino : RT @ottogattotto: Dal 1 Luglio il #cashback verrà sospeso. La reputo una decisione intelligente. - ladychef62 : RT @ottogattotto: Dal 1 Luglio il #cashback verrà sospeso. La reputo una decisione intelligente. - Nico01042014 : RT @petergomezblog: Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo stop.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback sospeso

... ildi Stato ha avuto una fase di rodaggio con la versione "extra" di Natale , dall'8 ... Se non verrào modificato prima, il programma dovrebbe riprendere per altri due semestri, ...... ridotto ol'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus. L'... ecco a chi spetta e come dichiararlo senza incorrere in sanzioni Bonusal fotofinish, si attende ...Si ferma pure il cashback. L’ultimo giorno sarà il 30 giugno per accumulare gli acquisti validi per ottenere il rimborso, poi il servizio sarà sospeso. Forse per sei mesi. Questo quanto deciso molto ...IL FOCUSROMA Il primo colpo alla bonus-economy è arrivato direttamente da Mario Draghi. E proprio nel giorno in cui il padre della misura, Giuseppe Conte, stava consumando uno dei passaggi ...