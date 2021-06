Calciomercato – Ag Hakimi | “Chi va via dall’Inter è sempre triste”

Advertising

MarcoBovicelli : “#Lautaro felice qui. #Hakimi triste? Chi lascia l’#Inter lo è sempre”: su @SkySport e @DiMarzio le parole di… - MarcoBovicelli : #Inter, l’Ad #Marotta dopo l’incontro con #Camano: “#Hakimi al @PSG_inside? C’è ancora da lavorare” #skysport… - DiMarzio : #Bellerin il nome dell'#Inter per il dopo #Hakimi - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Inter, Marotta su Hakimi al PSG: 'C'è ancora da lavorare': Achraf Hakimi verso il Paris Saint-Germain, ma... https://t… - sportli26181512 : Inter, Marotta su Hakimi al PSG: 'C'è ancora da lavorare': Achraf Hakimi verso il Paris Saint-Germain, ma...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Hakimi

Commenta per primo Achrafverso il Paris Saint - Germain, ma 'c'è ancora da lavorare': questa la risposta dell'ad dell'Inter Beppe Marotta , all'uscita dalla sede nerazzurra.Camano ha poi risposto così alla domanda sul futuro di Achraf, esterno marocchino sempre più vicino a trasferirsi al Paris Saint - Germain: 'Possiamo dire cheè un nuovo giocatore del ...Per l'Inter in vista un'importante cessione. Arriva l'importante annuncio dell'agente di Hakimi e Lautaro per il futuro dei due calciatori ...Lautaro Martinez rassicura l'Inter. L'agente dell'argentino: "Resta in nerazzurro, è felice qui". Ufficiale, Hamsik riparte dal Trabzonspor in Turchia ...