Blinken al G20, portare più vaccini in più Paesi (Di martedì 29 giugno 2021) Serve "cooperazione multilaterale per fermare la crisi sanitaria globale". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken al G20 degli Esteri di Matera. "Dobbiamo portare più vaccini in più ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Serve "cooperazione multilaterale per fermare la crisi sanitaria globale". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antonyal G20 degli Esteri di Matera. "Dobbiamopiùin più ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Blinken al G20, portare più vaccini in più Paesi: (ANSA) - MATERA, 29 GIU - Serve 'cooperazione mu… - CorriereQ : Blinken al G20, portare più vaccini in più Paesi - iconanews : Blinken al G20, portare più vaccini in più Paesi - villacalendasco : RT @insideoverita: Blinken, in Italia in vista del prossimo G20 riprende il ministro di Maio per la gestione dei rapporti con gli Emirati A… - CHYREN777 : RT @Tg3web: Comincia da Roma con una colazione di lavoro con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio la visita di tre giorni del segretario… -