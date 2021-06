Wimbledon 2021 | Fognini-Ramos interrotta per oscurità dopo due set sul 2-0

(Di lunedì 28 giugno 2021) Non si conclude oggi la sfida tra Fabioe AlbertoVinolas valevole per il primo turno di. Non si può tuttavia dire che la sfida non sia indirizzata: il ligure conduce col punteggio di 7-6(4) 6-2, con un terzo set che non si è disputato a causa dell’; la partita, infatti, verrà ripresa domani, quando si scoprirà chi avanzerà al secondo turno. CRONACA – Primo set abbastanza equilibrato tra l’azzurro e lo spagnolo, con nessuno che ci tiene a cedere il servizio. La prima spallata prova a darla l’azzurro nel decimo game,un nono game in cui ...

Ha preso il via il torneo di, seppur con qualche ora di ritardo a causa della pioggia. Il primo match nel Centrale ha visto la vittoria di Novak Djokovic su Draper per 4 - 6, 6 - 1, 6 - 2, 6 - 2. Verso le 17 ha ...al via: sospeso per oscurità il match tra Fognini e Ramos Vinolas, con l'azzurro avanti due set a zero. TUTTI I RISULTATI LIVE I principali risultati di oggi DJOKOVIC - DRAPER 4 - 6, 6 - ...Eliminati al primo turno del torneo di Wimbledon anche Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. Il 28enne palermitano, n.86 ATP, è stato sconfitto 6-3 6-4 6-0, in poco più di un'ora e tre quarti, dal bri ...Cecchinato e Travaglia out. Wimbledon amara per altri due italiani impegnati lunedì nei rispettivi match di primo turno. Come già successo a Jannik Sinner, anche Marco Cecchinat ...