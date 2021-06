VITA IN DIRETTA, MATANO: “HO IMPARATO A LASCIARMI ANDARE. PENSO A UN TAVOLO PIÙ SPETTINATO” (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre ha debuttato Estate in DIRETTA con l’inedita coppia Capua-Semprini, nel plauso pressoché unanime dei social, Alberto MATANO traccia dalle pagine di Repubblica il bilancio della sua VITA in DIRETTA, riscritta e ricostruita da zero. Un programma che sembrava destinato alla chiusura e invece è rinato, con ascolti e appeal sopra ogni aspettativa. Non si può che partire dalla notizia, bellissima, che ha visto protagonista un inviato del talk di Rai1. “Giuseppe Di Tommaso era in Toscana per il caso del piccolo Nicola, ed è successa una cosa miracolosa: ha ritrovato il bambino. L’emozione mi ha riportato all’essenza del ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre ha debuttato Estate incon l’inedita coppia Capua-Semprini, nel plauso pressoché unanime dei social, Albertotraccia dalle pagine di Repubblica il bilancio della suain, riscritta e ricostruita da zero. Un programma che sembrava destinato alla chiusura e invece è rinato, con ascolti e appeal sopra ogni aspettativa. Non si può che partire dalla notizia, bellissima, che ha visto protagonista un inviato del talk di Rai1. “Giuseppe Di Tommaso era in Toscana per il caso del piccolo Nicola, ed è successa una cosa miracolosa: ha ritrovato il bambino. L’emozione mi ha riportato all’essenza del ...

