Traffico Roma del 28-06-2021 ore 13:30 (Di lunedì 28 giugno 2021) Luceverde Roma ritrovati dalla redazione studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale possibili rallentamenti per incidente su via del Monte della Capanna all'altezza di via del quartaccio anche alla Portuense Ci sono rallentamenti per incidente in via Adolfo gandiglio all'altezza di via Lorenzo rocci In entrambe le direzioni all'Aurelia avvenuto un incidente in Piazza Irnerio in questo caso sono inevitabili rallentamenti proprio sulla via Aurelia è su via di Boccea il proseguono i lavori sulla ferrovia termini Centocelle servizio sospeso lo ricordiamo fino a mercoledì 30 giugno per i dettagli di queste e altre notizie potete ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Venezia, nel fine settimana chiusa la stazione dei treni di Santa Lucia Il traffico riprender solamente dopo le 10 di domenica. Oltre 700 treni di ogni tipologia, quindi ... gli autobus diretti impiegheranno una ventina di minuti per raggiungere piazzale Roma ma in altri ...

Incidente Ladispoli, 58enne muore in uno scontro sulla via Aurelia ...posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri che hanno chiuso la consolare al traffico ... Con quello di lunedì salgono a cinque le vittime della strada in appena quattro giorni a Roma e ...

Traffico Roma del 28-06-2021 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Auto elettrica, ecco come consumare meno e ottimizzare la batteria Consumare meno ed evitare di stare sempre alla colonnina con le auto elettriche ed elettrificate alla spina si può. Premere poco l’acceleratore, infatti, spesso non è l'unica chiave per assicurarsi pi ...

Code in A1, veicolo in avaria nel fiorentino Caos traffico in autostrada per un veicolo in avaria. Nella tarda mattina di oggi, lunedì 28 giugno, si è formata una coda, arrivata a 6 chilometri, tra Incisa - Reggello e Firenze sud, in direzione n ...

