TMW – Inter, agenti di Radu in sede: cessione vicina? (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Inter incontra gli agenti di Ionut Radu Tra le situazioni da definire in casa Inter c’è quella relativa al futuro di Ionut Radu. Il club nerazzurro non sembra volerci puntare come post-Handanovic e per questo sta sondando alternative per permettere al giocatore di giocare con continuità e sperare un giorno di vestire ancora la maglia nerazzurra come fatto a scudetto acquisito. Per questo motivo, come riportato da Tuttomercatoweb, i suoi agenti sono nella sede del club. “Incontro in sede Inter per parlare del futuro del portiere ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) L’incontra glidi IonutTra le situazioni da definire in casac’è quella relativa al futuro di Ionut. Il club nerazzurro non sembra volerci puntare come post-Handanovic e per questo sta sondando alternative per permettere al giocatore di giocare con continuità e sperare un giorno di vestire ancora la maglia nerazzurra come fatto a scudetto acquisito. Per questo motivo, come riportato da Tuttomercatoweb, i suoisono nelladel club. “Incontro inper parlare del futuro del portiere ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Udinese, Molina può partire e l'Inter è in prima fila. Prezzo fissato: 20 milioni di euro - siimo___ : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Udinese, Molina può partire e l'Inter è in prima fila. Prezzo fissato: 20 milioni di euro - infoitsport : TMW RADIO - Brambati: 'Milan, su Kessiè non c'è solo l'Inter. Italia, quante difficoltà' - josuuuur : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Ionut Radu nel mirino della Real Sociedad: summit in sede Inter col suo agente - RaimondoDM : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Ionut Radu nel mirino della Real Sociedad: summit in sede Inter col suo agente -

Ultime Notizie dalla rete : TMW Inter Martorelli: 'Inter ancora favorita per lo scudetto in un solo caso' 1 Intervistato da tmw radio, l'agente Fifa, Giocondo Martorelli, ha parlato della corsa scudetto del prossimo ... L'Inter si libererà solo di Hakimi o darà via anche qualcun altro? Cedessero Lautaro, per ...

Calciomercato Sassuolo LIVE: scambio Bourabia - Gunter ... nella passata stagione in prestito al Venezia ma di proprietà dell' Inter . 19.26 - Per il dopo ... 14.30 - TMW: il Cagliari è interessato a Davide Frattesi , gli isolani sarebbero disposti anche ad un ...

TMW - Ionut Radu nel mirino della Real Sociedad: summit in sede Inter col suo agente TUTTO mercato WEB 1 Intervistato daradio, l'agente Fifa, Giocondo Martorelli, ha parlato della corsa scudetto del prossimo ... L'si libererà solo di Hakimi o darà via anche qualcun altro? Cedessero Lautaro, per ...... nella passata stagione in prestito al Venezia ma di proprietà dell'. 19.26 - Per il dopo ... 14.30 -: il Cagliari è interessato a Davide Frattesi , gli isolani sarebbero disposti anche ad un ...