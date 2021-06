Superlega | Tebas rilancia | «Fatti gravi | la UEFA dovrebbe sanzionare i club»

(Di lunedì 28 giugno 2021) Javierva ancora all’attacco dellae deiancora all’interno del progetto: le dichiarazioni Javierall’attacco deiancora dentro al progetto. Il presidente della Liga spagnola, a Jose Ramon di El Transistor, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vicenda. Le parole riprese da Marca. «La Super League redatta non è un progetto di ora, ma è uno che Florentino ha avuto per 20 anni. È uno scherzo che dica che una competizione sportivaessere governata dal numero di social media followers di un. ...

Stanno creando un racconto sullache non corrisponde alla realtà". Nuova bordata di Javier, presidente della Liga, al numero uno dei blancos, che assieme a Juve e Barcellona sta ...Stanno creando un racconto sullache non corrisponde alla realta'". Nuova bordata di Javier, presidente della Liga, al numero uno dei blancos, che assieme a Juve e Barcellona sta ...Javier Tebas, presidente della Liga, ha lanciato un attacco a Juve, Barcellona e Real Madrid per la vicenda Superlega Tebas all’attacco dei club ancora dentro al progetto Superlega. Il presidente dell ...Tebas: « Florentino Perez si spaccia per Robin Hood. Mi ha sorpreso Laporta ma lo capisco: il Barcellona è in perdita per 320 milioni» ...