Lecce | falchetto salvato da parroco e consigliere comunale

(Di lunedì 28 giugno 2021)- Avventura a lieto fine per un piccolo di Falco Grillaio precipitato da un nido. È stato don Giancarlo Polito,della chiesa di San Matteo diad accorgersi del piccolo rapace in ...

È stato in particolare il vicepresidente del consiglio comunale di, Andrea Guido, a intervenire. Dopo aver preso illo ha consegnato alla biologa del Centro di recupero fauna ...Lecce - Avventura a lieto fine per un piccolo di Falco Grillaio precipitato da un nido. È stato don Giancarlo Polito, parroco della chiesa di San Matteo di Lecce ad accorgersi del piccolo rapace in di ...