Grillo vs Conte | una questione privata

(Di lunedì 28 giugno 2021) Va bene, il Movimento, i due mandati, la diarchia e la monarchia, governo o non governo. La verità è che Beppee Giuseppehanno un conto privato in sospeso. Dietro alla pubblicasa fra il fondatore e il quasi-capo c’è, soprattutto, unapersonale. Questo raccontano i tanti aneddoti trapelati sulla stampa da venerdì pomeriggio, quando un comizio romano diagli eletti ha messo nel mirino l’ex premier e avvocato che, offeso, si è ritirato sull’Aventino. In attesa cheproferisca parola dal Tempio di Adriano di Roma, dove ha convocato una conferenza ...

Advertising

fattoquotidiano : LO SCONTRO / DOMENICO DE MASI “Grillo e Conte si devono parlare, altrimenti regalano il Paese alla destra' [L'INTER… - NicolaPorro : ?? La #Nazionale piglia a pallonate Letta, continua la telenovela Conte-Grillo, #Berlusconi spiega il partito unico.… - LucaBizzarri : Grillo e Conte, un po' meno della Pimpa e Barbapapà (di M. Feltri) - LobbaLuisa : RT @rotre54: #28giugno #Grillo #conferenzastampa Una previsione. Amato o detestato, alle 17.30 qualunque cosa dirà , il Professor #CONTE… - BarillariDav : Per anni avevamo creduto che nel M5S decidesse davvero la base, ossia i meetup composti da tutti gli attivisti 5 s… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Conte

...Draghi - impegnato in una cabina di regia a Palazzo Chigi alla stessa ora della conferenza stampa di- potrebbe risentire di una potenziale diaspora interna post - divorzio traAnche se il rischio, spiegano fonti parlamentari, è che lo scontro tra Beppee Giuseppelasci comunque degli strascichi su dei gruppi già molto nervosi per la lunga attesa per la ...ROMA - L'ex premier Giuseppe Conte ha annunciato che oggi pomeriggio alle ore 17.30 terrà una conferenza stampa, che sarà possibile seguire in diretta ...Attesa per la conferenza stampa di Giuseppe Conte: Grillo lo rimprovera di "aver distrutto il progetto". C'è incertezza sull'epilogo dello scontro. I pontieri parlano di spiragli, ma l'intesa per ora ...