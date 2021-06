Djokovic partenza in salita: lascia un set a Draper poi chiude in quattro set (Di lunedì 28 giugno 2021) Non succedeva dal 2010 che Novak Djokovic cedesse un set al primo turno di Wimbledon, torneo che ha conquistato cinque volte. All'epoca era stato il belga Oliver Rochus a strappare un set al campione ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 giugno 2021) Non succedeva dal 2010 che Novakcedesse un set al primo turno di Wimbledon, torneo che ha conquistato cinque volte. All'epoca era stato il belga Oliver Rochus a strappare un set al campione ...

