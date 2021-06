Congo, esplode bomba in chiesa: due persone ferite (Di lunedì 28 giugno 2021) Una bomba è esplosa in una parrocchia cattolica di Butembo-Beni, localizzata nella regione del Nord-Kivu nella Repubblica democratica del Congo. Alle sei del mattino un boato ha speventato le persone che si trovavano in zona e ne ha ferite due. L’ordigno era stato piazzato nel luogo in cui canta il coro e ha provocato la Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Unaè esplosa in una parrocchia cattolica di Butembo-Beni, localizzata nella regione del Nord-Kivu nella Repubblica democratica del. Alle sei del mattino un boato ha speventato leche si trovavano in zona e ne hadue. L’ordigno era stato piazzato nel luogo in cui canta il coro e ha provocato la

Repubblica Democratica del Congo, esplode bomba artigianale in chiesa: due persone ferite gravemente Una bomba è esplosa questa mattina in una chiesa cattolica nel quartiere di Butsili, nella città di Beni nel Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. A riferirlo sono i media locali che parlano di due persone ferite gravemente. L'ordigno è esploso alle 6, ora locale, prima dell'arrivo dei fedeli. Le autorità locali, nelle immagini, ...

