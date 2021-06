Bargiggia | Nuno Tavares non arriverà | costa troppo

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 28 giugno 2021) Durante la trasmissione Il Sogno nel Cuore - Parola di, rubrica di 1 Station Radio, il noto giornalista esperto di calciomercato ha analizzato il mercato del Napoli: "Toma Basic? E' seguito da Napoli e Lazio, viene considerato l'eventuale sostituto di Fabian Ruiz. Il Napoli, però, non ha ricevuto nessuna proposta per cedere i suoi big. Se non parte lo spagnolo, non si trattano nuovi centrocampisti.. Può andare all'Arsenal, mentre il Napoli non può bloccare giocatori per il futuro. Si aspettano sviluppi per Emerson Palmieri, provando a fare un'operazione conveniente a ...