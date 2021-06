Andy Murray commuove Londra | lotta | va in tilt | riparte e vince

(Di lunedì 28 giugno 2021) Gran Bretagna in festa sul Centre Court per il passaggio del turno del loro eroeche ha battuto in quattro set il georgiano Nikoloz Basilashvili per 6 - 4 6 - 3 5 - 7 6 - 3 in 3 ore e 32 ...

Eurosport_IT : Dopo 1449 giorni, Andy Murray torna a vincere una partita a Wimbledon! ???????? #EurosportTENNIS | #Wimbledon |… - sportface2016 : #Wimbledon Andy #Murray col brivido: lo scozzese si ferma nel terzo set, ma sorride in quattro set contro… - giulia4880 : RT @Eurosport_IT: Dopo 1449 giorni, Andy Murray torna a vincere una partita a Wimbledon! ???????? #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Murray ht… - darioricci1292 : RT @LorenzoAndreol4: 10-07-2017 / 28-06-2021 A quasi quattro anni dall'ultima volta Andy #Murray torna a vincere un match a #wimbledon L'… - oktennis : Alla fine chiude Andy Murray! Lo scozzese riesce a chiudere al quarto set contro Basilashvili, dopo essersi trovato… -

Gran Bretagna in festa sul Centre Court per il passaggio del turno del loro eroeche ha battuto in quattro set il georgiano Nikoloz Basilashvili per 6 - 4 6 - 3 5 - 7 6 - 3 in 3 ore e 32 minuti.ha giocato un match generoso, spingendo con il servizio, ...Wimbledon trepidava d'attesa per il ritorno dinello Slam dopo il lungo stop : il britannico se la vede con Basilashvili. - Consigliato per te -Andy Murray sorride sul Centre Court di Wimbledon, vincendo in quattro set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili e avanzando al secondo turno: il punteggio finale è di 6-3 6-4 5-7 6-3. Il due volte ...Ottimo “ritorno” sul centrale di Wimbledon per Andy Murray. A distanza di quattro anni dall’ultima apparizione a Londra lo scozzese in quattro set riesce a superare Basilashvili e chiude così alle 22 ...