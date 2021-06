A2A | approvato progetto di fusione per incorporazione di Linea Group Holding

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Con riferimento all’operazione di integrazione tra A2A e(società controllata al 51% da A2A), la multi-utility quotata a Piazza Affari ha reso noto che i rispettivi consigli di amministrazione hannoildiperdi LGH in A2A. Le assemblee straordinarie delle due società partecipanti allasono previste per la prima decade di ottobre 2021 e la stipula dell’atto di, decorsi i termini previsti dalla legge per l’opposizione dei creditori, è prevista entro ...