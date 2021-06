Spagna, Koke: «Morata? Non è facile essere nei suoi panni, l’ho abbracciato» (Di domenica 27 giugno 2021) Il centrocampista della Spagna Koke ha speso delle parole di conforto e di sostegno nei confronti di Morata Le minacce ricevute da Morata durante Euro 2020 hanno toccato anche i suoi compagni di squadra della Spagna. Il centrocampista Koke, intervenuto in conferenza stampa, ha raccontato cosa ha fatto per sostenere l’attaccante della Juve. «Gli voglio molto bene e più che un compagno è un amico. La prima cosa che ho fatto quando l’ho scoperto è stata abbracciarlo e dargli molto incoraggiamento. Non è facile essere nei ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Il centrocampista dellaha speso delle parole di conforto e di sostegno nei confronti diLe minacce ricevute dadurante Euro 2020 hanno toccato anche icompagni di squadra della. Il centrocampista, intervenuto in conferenza stampa, ha raccontato cosa ha fatto per sostenere l’attaccante della Juve. «Gli voglio molto bene e più che un compagno è un amico. La prima cosa che ho fatto quandoscoperto è stata abbracciarlo e dargli molto incoraggiamento. Non ènei ...

