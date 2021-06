Si tuffano nel Po nel reggiano | un morto e un ferito

(Di domenica 27 giugno 2021) Tragico pomeriggio in località Lido Po del comune di Boretto nel, dove un 58enne romeno è stato recuperato privo di vita dalle acque del Po con i soccorsi, che stanno ancora cercando di recuperare il 32enne disperso nelle acque dello stesso Fiume. Un terzo connazionale è riuscito a vincere le correnti e mettersi in salvo. E’ successo oggi poco prima delle 14. Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Boretto, che stanno conducendo le indagini, i tre si trovavano insieme ad altri loro connazionali in località Lido Po grigliando e pescando. A un certo punto una canna da pesca, forse tirata da un pesce che ha abboccato, è finita in acqua con il ...

...e un disperso 27 Giugno 2021 Tragico pomeriggio in località Lido Po del comune di Boretto... bagno , ferito , fiume po , morto , reggiano ,- - > Previous article Next articleVerso le 16:30 il 58enne è stato ripescato privo di vitatratto di acqua prospiciente la spiaggia. Proseguono e ricerche del 32enne ancora disperso.