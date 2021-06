Psichedelica e pittorica | la moda di Loewe in stile disco club

Leggi su panorama

(Di domenica 27 giugno 2021) Una estate nel segno del divertimento e dell'evasione, vivacizzata da colonne sonore e dj set musicali in, che ridanno al corpo la libertà di esprimersi. Come cita il capoverso di William W. Purkey: Devi ballare come se nessuno ti stesse guardando, amare come se non sarai mai ferito, cantare come se nessuno stesse ascoltando, e vivere come se fosse il paradiso in terra. Il direttore creativo di, Jonathan Anderson, porta i look di stagione sul palco di un, facendoli roteare e danzare con gli effetti stroboscopici in una sensuale fluidità aperta e senza ...