Juventus | dall’Inghilterra | Ramsey vuole restare

Aaron Ramsey cambia idee e opta per la permanenza alla Juventus. Nonostante le dichiarazioni polemiche ad inizio Europeo, il futuro del gallese sembra essere ancora in bianconero, come fa sapere 'Sky Sports News'. L'ex Arsenal ha intenzione di rilanciarsi in bianconero, forte di due anni di contratto e soprattutto dell'arrivo di Allegri. Fu infatti il toscano nel 2019 a convincere il centrocampista a lasciare a zero l'Arsenal per la Juventus. Ora un nuovo futuro, dopo due stagioni opache con la maglia della Juventus.

