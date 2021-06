Edie Sedgwick bellissima e indimenticabile | la fragile musa di Andy Wharol

(Di domenica 27 giugno 2021) Come ogni artista ancheWarhol aveva tante muse. Donne bellissime e dai lineamenti particolari, fondamentali alla Factory, ma nessuna indispensabile. Tutte, ma non lei che era bella da fare male, che era carismatica come nessun’altra, che era un’opera pop vivente, come amava definirla chi da lei traeva ispirazione. E avevano ragione a considerarla unainsostituibile perchéera speciale. Era la più bella e la più particolare tra tutte le presenze di quella fucina creativa che raccoglieva artisti e superstar newyorkesi.era la Factory, ma era anche, ...

...stata una facciata speculare della New York culla della Pop Art di Andy Warhol e dei suoi film indipendenti underground (1963 - 1970) con le 'divine' superstar in primissimo piano (, ...... un percorso immaginario tra fatti, sogni e ricordi abitato da personaggi iconici come l'attrice, lo scrittore nordamericano Truman Capote e il musicista Lou Reed interpretati da ...