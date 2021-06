Britney Spears: suo cognato le dà della bugiarda e rilascia un commento alla stampa (Di lunedì 28 giugno 2021) Britney Spears la scorsa settimana ha rilasciato una lunga testimonianza in tribunale contro la sua famiglia, nessuno escluso. “La mia famiglia rilascia interviste e mi fanno passare per pazza” – ha dichiarato la cantante di Gimme More che ha poi continuato – “la mia famiglia vive sulle mie spalle da 13 anni” Mio padre, il mio team, tutti quelli coinvolti in questa conservatorship dovrebbero andare in carcere. Mi hanno creato seri danni. Voglio solo indietro la mia vita. Non ce la faccio più. Vorrei davvero poter far causa alla mia famiglia e condividere la mia storia con il mondo, raccontare quello che ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 giugno 2021)la scorsa settimana hato una lunga testimonianza in tribunale contro la sua famiglia, nessuno escluso. “La mia famigliainterviste e mi fanno passare per pazza” – ha dichiarato la cantante di Gimme More che ha poi continuato – “la mia famiglia vive sulle mie spalle da 13 anni” Mio padre, il mio team, tutti quelli coinvolti in questa conservatorship dovrebbero andare in carcere. Mi hanno creato seri danni. Voglio solo indietro la mia vita. Non ce la faccio più. Vorrei davvero poter far causamia famiglia e condividere la mia storia con il mondo, raccontare quello che ...

