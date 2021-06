Appunti di un venditore di donne | Fabio Resinaro | “Una sfida ricreare le atmosfere del romanzo”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 27 giugno 2021) L'incontro con il registae il cast didi undi, il film tratto dall'omonimodi Giorgio Faletti, disponibile su Sky e NOW. Unarticolato, ambientato in un periodo complesso, per un adattamento di certo non semplice.di undiè arrivato su Sky e NOW dal 25 giugno a oltre dieci anni dall'uscita del libro di Giorgio Faletti a cui si ispira, per la regia di un autore giovane quanto promettente come, ...