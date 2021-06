Amici, Giulia Stabile: spunta un’intervista falsa (Di domenica 27 giugno 2021) In queste ore erano circolate alcune dichiarazioni rilasciate dalla mamma di Giulia Stabile che esprimeva alcune lamentele a proposito della sua relazione con Sangiovanni. La ballerina ha voluto smentire tutto, affermando che sua madre non ha fatto nessuna intervista. Nelle ultime ore erano circolate alcune dichiarazioni rilasciate dalla mamma di Giulia Stabile a proposito della sua relazione con il cantante Sangiovanni. I due ex allievi di Amici 20, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 27 giugno 2021) In queste ore erano circolate alcune dichiarazioni rilasciate dalla mamma diche esprimeva alcune lamentele a proposito della sua relazione con Sangiovanni. La ballerina ha voluto smentire tutto, affermando che sua madre non ha fatto nessuna intervista. Nelle ultime ore erano circolate alcune dichiarazioni rilasciate dalla mamma dia proposito della sua relazione con il cantante Sangiovanni. I due ex allievi di20, Articolo completo: dal blog SoloDonna

