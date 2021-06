(Di domenica 27 giugno 2021) Il cadavere di un uomo di 52 anni, colpito al capo con un coltello, è stato rinvenuto nel pomeriggio nella cantina di una abitazione del centro di.Sono in corso accertamenti tecnici scientifici sulla scena del crimine da parte dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell’Arma. Si legge sulla Stampa: Secondo alcuni testimoni il 52 enne avrebbecon ilprima di scomparire. Lo stessorisulterebbe. Da quel momento nessuno ha più avuto notizie dei due. Entrambi risultano residenti nell’appartamento di via Principe d’Acaja assieme al padre. A ...

Advertising

HuffPostItalia : 52enne ucciso a Torino. Aveva litigato col fratello, ora scomparso -

Ultime Notizie dalla rete : 52enne ucciso

Yahoo Finanza

L'uomo investito alle 11 di stamattina, unnapoletano, è ancora a terra in attesa dei ... APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Agguato a Napoli, uomoin strada a colpi di pistola: era in... LA ...Si tratta di undi nome Davide Massimini, l'uomo morto all'ospedale Grassi di Ostia dopo ... Un giovane di 17 anni, Michele Famiglietti, è stato investito eda un'auto mentre stava ...Omicidio a Torino. Un uomo di 52 anni è stato trovato morto nella cantina di una abitazione. Il corpo presentava una ferita alla testa.Il cadavere di un uomo di 52 anni, colpito al capo con un coltello, è stato rinvenuto nel pomeriggio nella cantina di una abitazione del centro di Torino. Sono in corso accertamenti tecnici scientific ...