Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 giugno 2021)DEL 26 GIUGNOORE 18.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA BORGO MONTELLO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE DI LATINA A FIUMICINO SU VIALE COCCIA DI MORTO L’INCIDENTE E’ STATO RIMOSSO PERMANGONO LE CODE TRA VIA DEI POLPI E VIA DEL LAGO DI TRAIANO IN DIREZIONE PORTUENSE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL6NAPOLI VIA CASSINO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO PER UN ...